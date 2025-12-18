Ричмонд
В Ростове водитель большегруза сбил насмерть пешехода

Пешеход погиб под колесами большегруза на улице Всесоюзной в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону водитель большегруза сбил насмерть пешехода, переходившего дорогу. Личность погибшего сейчас выясняют, рассказали в управлении Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла около 7:25 утра 18 декабря на улице Всесоюзной. Предварительно, пешеход пересекал проезжую часть там, где это запрещено. Известно, что за рулем автомобиля «Ман» находился 50-летний мужчина.

Госавтоинспекция напоминает: водителям нужно строго соблюдать ПДД, а пешеходам следует переходить дорогу только в разрешенных для этого местах.

