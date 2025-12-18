В Волгограде женщина повесила на подругу кредиты на сотни тысяч рублей

В Волгограде следователи раскрыли новые детали дела о мошенничестве с кредитами, в котором 41-летняя местная жительница обманула свою подругу. Изначально женщину подозревали в том, что она втайне оформила на приятельницу два кредита на общую сумму 155 тысяч рублей. Однако в ходе расследования вскрылись еще два эпизода ее преступной деятельности. Как установили правоохранители, злоумышленница взяла еще два займа на имя подруги на сумму свыше 220 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.