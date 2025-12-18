В Уфе врачи помогли родиться девочке у пациентки с тяжелой патологией

В Уфе появилась на свет девочка, чье рождение было под угрозой. Подробности предновогоднего чуда рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
Роды состоялись в операционной Республиканского кардиоцентра. Причиной для такой сложной организации стало состояние здоровья матери. Еще в юности, в 18 лет, женщина перенесла инфаркт. Тогда же врачи обнаружили у нее серьезное наследственное заболевание, связанное с нарушением свертываемости крови. Эта патология делала обычные роды крайне опасными и для самой женщины, и для будущего ребенка.
Чтобы минимизировать все угрозы, врачи приняли решение о плановом кесаревом сечении. Провести операцию решили в кардиологическом центре, где есть все необходимое оборудование для постоянного контроля над сложной сердечно-сосудистой системой пациентки.
Для этого была создана объединенная бригада специалистов. Кардиохирурги, анестезиологи и реаниматологи кардиоцентра работали в одной операционной с акушерами-гинекологами из перинатального центра. Их совместные усилия увенчались успехом и на свет появилась здоровая девочка, которую назвали Еленой. Ее вес составил 2910 граммов, рост 48 сантиметров.
Сейчас с новорожденной малышкой и ее мамой все хорошо.
