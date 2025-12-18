В Уфе врачи помогли родиться девочке у пациентки с тяжелой патологией

Роды состоялись в операционной Республиканского кардиоцентра. Причиной для такой сложной организации стало состояние здоровья матери. Еще в юности, в 18 лет, женщина перенесла инфаркт. Тогда же врачи обнаружили у нее серьезное наследственное заболевание, связанное с нарушением свертываемости крови. Эта патология делала обычные роды крайне опасными и для самой женщины, и для будущего ребенка.