Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе врачи помогли родиться девочке у пациентки с тяжелой патологией

В республиканском кардиоцентре приняли роды у женщины с генетическим заболеванием.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе появилась на свет девочка, чье рождение было под угрозой. Подробности предновогоднего чуда рассказал министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Роды состоялись в операционной Республиканского кардиоцентра. Причиной для такой сложной организации стало состояние здоровья матери. Еще в юности, в 18 лет, женщина перенесла инфаркт. Тогда же врачи обнаружили у нее серьезное наследственное заболевание, связанное с нарушением свертываемости крови. Эта патология делала обычные роды крайне опасными и для самой женщины, и для будущего ребенка.

Чтобы минимизировать все угрозы, врачи приняли решение о плановом кесаревом сечении. Провести операцию решили в кардиологическом центре, где есть все необходимое оборудование для постоянного контроля над сложной сердечно-сосудистой системой пациентки.

Для этого была создана объединенная бригада специалистов. Кардиохирурги, анестезиологи и реаниматологи кардиоцентра работали в одной операционной с акушерами-гинекологами из перинатального центра. Их совместные усилия увенчались успехом и на свет появилась здоровая девочка, которую назвали Еленой. Ее вес составил 2910 граммов, рост 48 сантиметров.

Сейчас с новорожденной малышкой и ее мамой все хорошо.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.