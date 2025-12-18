Ричмонд
В жестком ДТП в Самарской области 18 декабря пострадали шесть человек

На трассе Урал — Исаклы — Шентала столкнулись две иномарки.

Источник: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Самарской области 18 декабря произошло жесткое ДТП, в котором пострадали сразу шесть человек. На дороге Урал — Исаклы — Шентала столкнулись автомобили Kia Carnival и Datsun on-Do, сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС». ДТП произошло в 09.45.

«Два человека госпитализированы в Сергиевскую центральную районную больницу, четверо — в Шенталинскую центральную районную больницу», — прокомментировала пресс-служба учреждения.

На месте ДТП работали медики, полицейские, пожарные-спасатели ПСЧ № 131.

А на трассе в Волжском районе иномарка влетела в грузовик, пострадал один человек.