В жестком ДТП в Самарской области 18 декабря пострадали шесть человек

В Самарской области 18 декабря произошло жесткое ДТП, в котором пострадали сразу шесть человек. На дороге Урал — Исаклы — Шентала столкнулись автомобили Kia Carnival и Datsun on-Do, сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС». ДТП произошло в 09.45.