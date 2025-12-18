Ричмонд
Житель Кубани осужден за призывы к насилию над полицейскими в интернете

Три года принудительных работ получил житель Славянского района за высказывания в публичной группе.

Источник: Комсомольская правда

Славянский районный суд вынес приговор Сергею Акишеву и признал его виновным в возбуждении ненависти либо вражды в отношении сотрудников полиции. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Следствие установило, что в марте мужчина разместил в публичной группе голосовые сообщения. Согласно заключению эксперта, они содержали высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. В частности, эксперты выявили призывы к совершению враждебных или насильственных действий в отношении полицейских, особенно когда они находятся в гражданской одежде и поодиночке.

В ходе судебного заседания Акишев частично признал свою вину. Он заявил, что не испытывает негативного отношения к сотрудникам ДПС и хотел лишь выделиться своими высказываниями, не имея намерения спровоцировать кого-либо на подобные действия или реакции.

Однако суд, исследовав все представленные доказательства, счел вину подсудимого в совершении инкриминируемого преступления доказанной. Сергею Акишеву назначили наказание в виде принудительных работ на срок три года. 10% из его заработной платы будут удерживать в пользу государства. Отбывать назначенное наказание он будет в исправительном центре.

Кроме того, после отбытия основного наказания, мужчине запрещено администрировать и участвовать в публичных группах в мессенджерах в течение трех лет.

Приговор в законную силу пока не вступил.