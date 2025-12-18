Житель Кубани осужден за призывы к насилию над полицейскими в интернете

Следствие установило, что в марте мужчина разместил в публичной группе голосовые сообщения. Согласно заключению эксперта, они содержали высказывания, направленные на возбуждение ненависти и вражды по отношению к сотрудникам правоохранительных органов. В частности, эксперты выявили призывы к совершению враждебных или насильственных действий в отношении полицейских, особенно когда они находятся в гражданской одежде и поодиночке.