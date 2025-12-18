Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Осужденный за донаты ФБК* бизнесмен Кунис покинул Россию

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Предприниматель Георгий Кунис, которого суд оштрафовал на 350 тысяч рублей за донаты ФБК*, сообщил, что покинул Россию.

«Я не стал искушать судьбу и покинул Россию. Видимо, навсегда», — написал Кунис в своем аккаунте в социальной сети.

Он добавил, что принял это решение, когда узнал, что прокуратура подала апелляцию на его приговор.

В начале декабря Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал Куниса виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282.3 (финансирование экстремистской организации) УК РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей и, учитывая его срок содержания под стражей, снизил до 350 тысяч рублей.

Суд установил, что с августа 2021 года по февраль 2022 года Кунис, осознавая, что ФБК* уже ликвидирован в связи с осуществлением экстремистской деятельности, произвел 7 ежемесячных переводов по 500 рублей на счет НО «ФБК»*.

В своем апелляционном представлении (копия имеется в распоряжении РИА Новости) прокуратура просит приговор в отношении Куниса изменить и назначить ему 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также конфисковать в доход государства 3500 рублей.

* «Фонд борьбы с коррупцией» признан в РФ экстремистским и ликвидирован.