Осужденный за донаты ФБК* бизнесмен Кунис покинул Россию

«Я не стал искушать судьбу и покинул Россию. Видимо, навсегда», — написал Кунис в своем аккаунте в социальной сети.
Он добавил, что принял это решение, когда узнал, что прокуратура подала апелляцию на его приговор.
В начале декабря Петроградский районный суд Санкт-Петербурга признал Куниса виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282.3 (финансирование экстремистской организации) УК РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей и, учитывая его срок содержания под стражей, снизил до 350 тысяч рублей.
Суд установил, что с августа 2021 года по февраль 2022 года Кунис, осознавая, что ФБК* уже ликвидирован в связи с осуществлением экстремистской деятельности, произвел 7 ежемесячных переводов по 500 рублей на счет НО «ФБК»*.
В своем апелляционном представлении (копия имеется в распоряжении РИА Новости) прокуратура просит приговор в отношении Куниса изменить и назначить ему 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также конфисковать в доход государства 3500 рублей.
* «Фонд борьбы с коррупцией» признан в РФ экстремистским и ликвидирован.