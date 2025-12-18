Осужденный за донаты ФБК* бизнесмен Кунис покинул Россию

Суд установил, что с августа 2021 года по февраль 2022 года Кунис, осознавая, что ФБК* уже ликвидирован в связи с осуществлением экстремистской деятельности, произвел 7 ежемесячных переводов по 500 рублей на счет НО «ФБК»*.