Краснодарец получил 12 лет колонии за попытку взорвать родственников

Советский районный суд Краснодара приговорил 50-летнего местного жителя к длительному тюремному сроку за попытку расправы над членами своей семьи. Мужчину признали виновным в покушении на убийство с использованием взрывчатки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.