Краснодарец получил 12 лет колонии за попытку взорвать родственников

Советский районный суд Краснодара приговорил 50-летнего местного жителя к длительному тюремному сроку за попытку расправы над членами своей семьи. Мужчину признали виновным в покушении на убийство с использованием взрывчатки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.
В феврале этого года краснодарец решил радикально закончить спор за имущество. Мужчина купил самодельную бомбу и тайно закрепил ее под днищем автомобиля родственников.
Трагедии удалось избежать благодаря бдительности самих потерпевших: они увидели манипуляции злоумышленника у машины через камеры видеонаблюдения и вовремя обнаружили угрозу. Кроме того, в ходе конфликта мужчина поджег ворота их дома, причинив ущерб на сумму более 106 тысяч рублей.
Суд признал краснодарца виновным сразу по трем статьям УК РФ: покушение на убийство двух лиц общеопасным способом, незаконный оборот взрывных устройств и умышленное уничтожение чужого имущества.
Как уточнили в прокуратуре, ближайшие 12 лет осужденный проведет в колонии строгого режима.