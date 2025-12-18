Ричмонд
Краснодарец получил 12 лет колонии за попытку взорвать родственников

Имущественные споры закончились для жителя Краснодара 12 годами строгого режима. Мужчина пытался устранить родственников, заминировав их автомобиль самодельным взрывным устройством, но в момент закладки попал на камеры наблюдения.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Советский районный суд Краснодара приговорил 50-летнего местного жителя к длительному тюремному сроку за попытку расправы над членами своей семьи. Мужчину признали виновным в покушении на убийство с использованием взрывчатки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю.

В феврале этого года краснодарец решил радикально закончить спор за имущество. Мужчина купил самодельную бомбу и тайно закрепил ее под днищем автомобиля родственников.

Трагедии удалось избежать благодаря бдительности самих потерпевших: они увидели манипуляции злоумышленника у машины через камеры видеонаблюдения и вовремя обнаружили угрозу. Кроме того, в ходе конфликта мужчина поджег ворота их дома, причинив ущерб на сумму более 106 тысяч рублей.

Суд признал краснодарца виновным сразу по трем статьям УК РФ: покушение на убийство двух лиц общеопасным способом, незаконный оборот взрывных устройств и умышленное уничтожение чужого имущества.

Как уточнили в прокуратуре, ближайшие 12 лет осужденный проведет в колонии строгого режима.