Сбивший насмерть жителя Башкирии пьяный мужчина получил реальный срок

Белорецкий межрайонный суд приговорил к реальному сроку жителя Бурзянского района, который в состоянии опьянения сбил пешехода. Мужчина был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, и в повторном управлении машиной в пьяном виде.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Башкирии, в июне 2025 года мужчина сел за руль автомобиля «Иксит Х-Кросс», будучи пьяным и не имея водительских прав. Во время поездки он сбил 60-летнего мужчину, который шел по дороге. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.
Суд учел, что мужчина уже ранее привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. В итоге ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Также его лишили права управлять любым транспортом на шесть лет. Автомобиль, на котором он совершил ДТП, был конфискован в пользу государства. Помимо этого, с осужденного взыскали один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего.
