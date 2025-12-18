Сбивший насмерть жителя Башкирии пьяный мужчина получил реальный срок

Суд учел, что мужчина уже ранее привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение. В итоге ему назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима. Также его лишили права управлять любым транспортом на шесть лет. Автомобиль, на котором он совершил ДТП, был конфискован в пользу государства. Помимо этого, с осужденного взыскали один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибшего.