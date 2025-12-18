Петропавловец ответил на звонок в WhatsApp и лишился 5 млн тенге

Интернет-мошенники часто используют тактику запугивания, чтобы заставить жертв следовать их инструкциям. Они сообщают, что на имя человека оформляют кредит или неизвестные получили доступ к его личным данным. Так произошло с жителем Петропавловска.
Ему позвонили на WhatsApp «работники Egov» и сообщили, что неизвестные взломали его личный кабинет. Они попросили продиктовать код из SMS-сообщения для «уточнения данных и входа для приложений банков». Затем последовал видеозвонок от человека, представившегося сотрудником полиции. Он сказал, что у горожанина появились активные заявки на кредит в разных банках, и чтобы «перехватить» их, необходимо оформить такие же заявки, а полученные деньги перевести на «безопасный счет».
Выполнив требования преступников, петропавловец потерял более 5 миллионов тенге. По данному факту ведется расследование. Счета дропперов, получивших похищенные средства, заблокированы. Полицейские устанавливают их владельцев, чтобы потерпевший мог истребовать возмещение ущерба в гражданском порядке.
С начала года в Северо-Казахстанской области зарегистрировано 563 случая интернет-мошенничества, из которых 407 связаны с оформлением кредитов по указке аферистов.