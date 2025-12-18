Романтический порыв довел до уголовного дела воронежца, спешившего к подруге

Задержанный полностью признал свою вину, пояснив, что его целью было лишь быстро доехать до девушки. Тем не менее, его действия квалифицированы как угон. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).