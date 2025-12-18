Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Романтический порыв довел до уголовного дела воронежца, спешившего к подруге

Молодой человек угнал автомобиль, но смог проехать лишь 200 метров.

Источник: Комсомольская правда

В Бутурлиновском районе Воронежской области полицейские задержали 22 летнего местного жителя, который решил быстро добраться до своей подруги на чужой машине. Как установили правоохранители, молодой человек заметил припаркованную «Ладу 217050» с ключами, оставленными в замке зажигания, и воспользовался ситуацией.

Однако романтическая поездка завершилась почти сразу. Угнанный автомобиль заглох через 200 метров на соседней улице. Тем временем 29 летний владелец машины, обнаружив пропажу, обратился в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов оперативно удалось выяснить обстоятельства происшествия и установить личность подозреваемого.

Задержанный полностью признал свою вину, пояснив, что его целью было лишь быстро доехать до девушки. Тем не менее, его действия квалифицированы как угон. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).