Романтический порыв довел до уголовного дела воронежца, спешившего к подруге

В Бутурлиновском районе Воронежской области полицейские задержали 22 летнего местного жителя, который решил быстро добраться до своей подруги на чужой машине. Как установили правоохранители, молодой человек заметил припаркованную «Ладу 217050» с ключами, оставленными в замке зажигания, и воспользовался ситуацией.
Однако романтическая поездка завершилась почти сразу. Угнанный автомобиль заглох через 200 метров на соседней улице. Тем временем 29 летний владелец машины, обнаружив пропажу, обратился в полицию. Сотрудникам правоохранительных органов оперативно удалось выяснить обстоятельства происшествия и установить личность подозреваемого.
Задержанный полностью признал свою вину, пояснив, что его целью было лишь быстро доехать до девушки. Тем не менее, его действия квалифицированы как угон. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).