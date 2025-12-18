Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Баку запросили Варданяну пожизненный срок

На заседании в Бакинском военном суде прокурор запросил пожизненное лишение свободы для бывшего госминистра Нагорного Карабаха, бизнесмена Рубена Варданяна, передают Trend и Minval.

Все новости РБК
Источник: РИА "Новости"

Незадолго до этого семья Варданяна опубликовала заявление, которое он планирует сделать во время последнего слова. В сообщении говорится, что Варданян не признает происходящее судебным процессом и не намерен участвовать в «имитации правосудия».

«Разбирательство, которое проходит в Баку, не соответствует базовым стандартам справедливого суда и потому не может рассматриваться как суд в подлинном смысле этого слова», — говорится в сообщении.

Рубен Варданян был задержан азербайджанскими правоохранительными органами при попытке въехать в Армению в сентябре 2023 года. С тех пор он находится в СИЗО. Всего ему предъявлено более 40 пунктов обвинения, в том числе в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.

Судебный процесс по делу начался в Баку в январе 2025 года. Варданян неоднократно заявлял, что в ходе расследования азербайджанские власти допустили целый ряд нарушений, среди которых: рассмотрение дела в военном трибунале, а не в гражданском суде, отсутствие полноценного доступа к материалам дела, отсутствие подписей обвинителей и «грубые ошибки» в обвинительном заключении.

Материал дополняется.