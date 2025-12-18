В Баку запросили Варданяну пожизненный срок

Незадолго до этого семья Варданяна опубликовала заявление, которое он планирует сделать во время последнего слова. В сообщении говорится, что Варданян не признает происходящее судебным процессом и не намерен участвовать в «имитации правосудия».
«Разбирательство, которое проходит в Баку, не соответствует базовым стандартам справедливого суда и потому не может рассматриваться как суд в подлинном смысле этого слова», — говорится в сообщении.
Рубен Варданян был задержан азербайджанскими правоохранительными органами при попытке въехать в Армению в сентябре 2023 года. С тех пор он находится в СИЗО. Всего ему предъявлено более 40 пунктов обвинения, в том числе в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.
Судебный процесс по делу начался в Баку в январе 2025 года. Варданян неоднократно заявлял, что в ходе расследования азербайджанские власти допустили целый ряд нарушений, среди которых: рассмотрение дела в военном трибунале, а не в гражданском суде, отсутствие полноценного доступа к материалам дела, отсутствие подписей обвинителей и «грубые ошибки» в обвинительном заключении.
