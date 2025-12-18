В Баку запросили Варданяну пожизненный срок

Рубен Варданян был задержан азербайджанскими правоохранительными органами при попытке въехать в Армению в сентябре 2023 года. С тех пор он находится в СИЗО. Всего ему предъявлено более 40 пунктов обвинения, в том числе в финансировании терроризма, создании незаконных вооруженных формирований и незаконном пересечении границы Азербайджана.