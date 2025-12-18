В Ростовской области задержали лжестроителей, обманувших сотни человек

Известно, что разбирательства ведутся в рамках статьи об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе следствия на имущество обвиняемых и афиллированных с ними лиц уже наложили арест на общую сумму в 119 млн рублей.