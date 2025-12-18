Ричмонд
В Ростовской области задержали лжестроителей, обманувших сотни человек

Ущерб в 1,1 млрд рублей: на Дону задержали подозреваемых в особо крупном мошенничестве.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области задержали двух лжестроителей, успевших обмануть сотни человек. Сегодня, 18 декабря, Ленинский районный суд донской столицы должен утвердить меру пресечения, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Параллельно правоохранители разыскивают третьего подозреваемого, он скрывается от следствия.

Предварительно, трое сообщников договаривались с людьми о строительстве частных домов, брали деньги, а потом не выполняли обещанное. Всего в ходе расследования зафиксировали 287 эпизодов преступной деятельности. Ущерб составил превысил 1,1 млрд рублей.

Известно, что разбирательства ведутся в рамках статьи об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе следствия на имущество обвиняемых и афиллированных с ними лиц уже наложили арест на общую сумму в 119 млн рублей.

