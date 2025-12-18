Приставы закрыли 15 нелегальных магазинов в Апраксином дворе

За неисполнение судебных решений в установленные сроки организации-должники были привлечены к административной ответственности. Им выписали штрафы на общую сумму 460 тысяч рублей, а также взыскали исполнительский сбор на 300 тысяч рублей. На сегодняшний день все требования суда выполнены в полном объеме.