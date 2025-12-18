Судебные приставы закрыли 15 нелегальных магазинов в Апраксином дворе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ФССП по Петербургу.
— Всего по восьми исполнительным производствам было передано городу 15 нежилых помещений, которые незаконно занимали различные торговые точки, — поясняется в сообщении.
Среди освобожденных объектов были кафе с вьетнамской кухней, магазин-склад постельного белья, тандыр и другие коммерческие помещения. Работа велась с июня 2025 года, приставы неоднократно выезжали на место с привлечением сотрудников полиции.
За неисполнение судебных решений в установленные сроки организации-должники были привлечены к административной ответственности. Им выписали штрафы на общую сумму 460 тысяч рублей, а также взыскали исполнительский сбор на 300 тысяч рублей. На сегодняшний день все требования суда выполнены в полном объеме.