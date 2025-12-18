Ричмонд
Пожалел для государства: омич отдал свою машину незнакомцу и получил статью

С омича взыскана стоимость автомобиля, который владелец не захотел отдать государству.

Источник: Комсомольская правда

В Павлоградском районе Омской области местный житель пожалел для государства автомобиль и отдал его первому встречному. За что поплатился дважды: рублем и в перспективе — еще одной судимостью.

Как рассказали в прокуратуре Омской области, ранее омич был признан виновным по статье УК РФ «Управлением лицом в состоянии алкогольного опьянения, транспортным средством, имеющим судимость за аналогичное нарушение». Суд назначил ему наказание в виде 1 года 2 месяцев принудительных работ, а автомобиль, на котором ездил пьяница, конфисковал в доход государства.

Однако владелец не пожелал с ним расставаться и отдал незнакомцу. По иску прокуратуры суд обязал водителя возместить стоимость автомобиля, выплатив государству эквивалентную сумму в размере 76 тысяч рублей. Кроме того, на жителя Павлоградки заведено еще одно уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подлежащего конфискации».