На загородных трассах Иркутской области в снегопад пострадали 19 человек

18 декабря на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе столкнулись 11 машин — три грузовых и восемь легковых. Пятеро пострадавших, один в крайне тяжелом состоянии. На Александровском тракте в Иркутском округе столкнулись семь легковушек, трое пострадавших. ДТП стало причиной перекрытия движения в обе стороны.