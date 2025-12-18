На загородных трассах Иркутской области в снегопад пострадали 19 человек

В Иркутской области в снегопад произошли три крупные аварии, в которых пострадали 19 человек. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.
18 декабря на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Черемховском районе столкнулись 11 машин — три грузовых и восемь легковых. Пятеро пострадавших, один в крайне тяжелом состоянии. На Александровском тракте в Иркутском округе столкнулись семь легковушек, трое пострадавших. ДТП стало причиной перекрытия движения в обе стороны.
Также ранее КП-Иркутск сообщала, что днем ранее в Нижнеудинском районе микроавтобус столкнулся с бетономешалкой, которая стояла на обочине без сигнализации. Пострадали 11 человек, двое в тяжелом состоянии.
— Причиной двух аварий стал сильный снегопад, плохая видимость и ветер. Поручил вывести всю технику на расчистку трасс. На региональных дорогах работает 47 машин, на трассе «Байкал» — еще несколько десятков, — прокомментировал губернатор.
На нескольких участках федеральных трасс в Черемховском, Усольском, Заларинском и Шелеховском районах сейчас действует временное ограничение для грузового транспорта и автобусов. Водителей просят оценивать погоду и дорожную обстановку, соблюдать скоростной режим и без необходимости не выезжать за город.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что самолет рейса Абакан-Иркутск был вынужден сесть в Братске из-за снегопада.