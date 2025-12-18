В селах Башкирии рождаемость упала на 16%

В Башкирии в 2024 году общий показатель рождаемости в регионе составил 1,352 ребенка на одну женщину. Это на 10,8% ниже, чем было пять лет назад, и на 3,4% ниже, чем в среднем по России. Эти цифры представлены в программе «Охрана материнства и детства».
Самый серьезный спад зафиксирован именно в сельской местности. За пять лет коэффициент рождаемости среди сельского населения сократился на 16,2% и достиг уровня 1,631. Для сравнения, в городах этот показатель снизился на 6,7% и остановился на отметке 1,223.
Специалисты обращают внимание, что именно жители сел исторически поддерживали в регионе традиции многодетных семей. Поэтому нынешнее сокращение числа новорожденных в деревнях и селах ставит под вопрос демографическое будущее республики. В связи с этим власти Башкирии планируют усилить меры господдержки для семей, особенно тех, которые решаются на рождение второго, третьего и последующих детей, передает UfaTime.ru.
