В селах Башкирии рождаемость упала на 16%

В Башкирии в 2024 году общий показатель рождаемости в регионе составил 1,352 ребенка на одну женщину. Это на 10,8% ниже, чем было пять лет назад, и на 3,4% ниже, чем в среднем по России. Эти цифры представлены в программе «Охрана материнства и детства».