Готовила, загорелась одежда: в СУ СКР рассказали шокирующие детали гибели омички

СУ СКР по Омской области проводит доследственную проверку по факту гибели женщины во время пожара.

Источник: Комсомольская правда

Стали известны подробности сегодняшнего смертельного пожара по улице 6-я Линия в Омске. Как уже сообщала «КП Омск», там погибла женщина. Пожар вспыхнул в 7:30 в многоквартирном доме.

Как рассказали в СУ СКР по Омской области, по факту трагедии проводится доследственная проверка. Предварительно установлена причина пожара — во время готовки на 65-летней погибшей вспыхнула одежда.

«В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение», — сообщили в СУ СКР.