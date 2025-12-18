Прокуратура запросила пожизненное заключение для убийцы Синдзо Абэ

Ямагами признал вину. Он заявил, что пошел на преступление из-за обиды на религиозную секту «Церковью объединения». На допросе обвиняемый объяснил, что в организацию была втянута его мать. Женщина пожертвовала туда около около ¥100 млн ($600 тыс.), что привело к финансовому краху семьи. Ямагами считал, что семья Абэ связана с этой сектой. Сначала он планировал убить лидера группировки, но она перестала посещать Японию во время пандемии ковида.