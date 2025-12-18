В Смоленской области ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге

Спецслужба установила, что 29-летний смолянин был завербован украинской стороной в 2024 году. По заданию кураторов он должен был найти тайник и извлечь оттуда специальный механизм. Приспособление предназначалось для установки на железнодорожные пути, и его использование должно было привести к сходу состава с рельсов и масштабному крушению. Диверсанта задержали оперативники в момент установки устройства.