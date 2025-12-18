В Смоленской области ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге

В Смоленской области сотрудники Федеральной службы безопасности пресекли попытку совершения диверсии на объекте транспортной инфраструктуры. Местный житель, который планировал спровоцировать крушение поезда пригорен к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщают «АиФ-Смоленск» и ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.
Спецслужба установила, что 29-летний смолянин был завербован украинской стороной в 2024 году. По заданию кураторов он должен был найти тайник и извлечь оттуда специальный механизм. Приспособление предназначалось для установки на железнодорожные пути, и его использование должно было привести к сходу состава с рельсов и масштабному крушению. Диверсанта задержали оперативники в момент установки устройства.
Задержанный уже признал свою вину. Следователи ФСБ возбудили против него уголовные дела сразу по трем тяжким статьям: покушение на диверсию, госизмена и участие в террористической организации.
По информации ТАСС, 2-й Западный окружной военный суд признал мужчину виновным и приговорил его к 15 годам лишения свободы. Первые два года он проведет в тюрьме, а оставшиеся 13 — в колонии строгого режима. Кроме того, осужденному предстоит выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.