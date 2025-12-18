В Волгограде суд вынес приговор по делу о браконьерстве на 6,5 млн рублей

Как сообщает прокуратура Волгоградской области, Кировский районный суд Волгограда установил, что 7 жителей региона действовали в составе преступного сообщества. Они систематически занимались незаконным приобретением, хранением, перевозкой и продажей водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России, а также их частей и производных. Общий материальный ущерб, причиненный их противоправной деятельностью, превысил 6,5 млн рублей. Все подсудимые свою вину не признали.
Пятеро фигурантов приговорены к 5 годам исправительной колонии общего режима. Двум назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Исковые требования прокуратуры о взыскании с осужденных материального ущерба были удовлетворены. Кроме того, в доход государства конфискованы принадлежавшие им автомобили «Skoda Rapid», «Toyота Camry», «Hyundai Accent», «Toyота Avensis», лодка «Казанка — М» и мобильные телефоны, использовавшиеся в преступной деятельности.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.