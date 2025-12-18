В Волгограде суд вынес приговор по делу о браконьерстве на 6,5 млн рублей

Как сообщает прокуратура Волгоградской области, Кировский районный суд Волгограда установил, что 7 жителей региона действовали в составе преступного сообщества. Они систематически занимались незаконным приобретением, хранением, перевозкой и продажей водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России, а также их частей и производных. Общий материальный ущерб, причиненный их противоправной деятельностью, превысил 6,5 млн рублей. Все подсудимые свою вину не признали.