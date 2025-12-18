«Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 — ч.1 ст. 105 (покушение на убийство) УК РФ», — сообщает пресс-служба судов.
Подростка, напавшего на учительницу в Петербурге, заключили под стражу
С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Подросток, напавший с ножом на учительницу в школе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 15 декабря, заключен под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов города.