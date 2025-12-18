Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подростка, напавшего на учительницу в Петербурге, заключили под стражу

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 дек — РИА Новости. Подросток, напавший с ножом на учительницу в школе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 15 декабря, заключен под стражу, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 — ч.1 ст. 105 (покушение на убийство) УК РФ», — сообщает пресс-служба судов.