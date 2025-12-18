«Хоронила» умерших кошек на балконе: жительница Самарской области превратила квартиру в кладбище домашних животных

В Самарской области обнаружили квартиру, которую хозяйка превратила в настоящее кладбище домашних животных. У женщины было больше 20 кошек. Когда они умирали, она просто выносила их на балкон и «хоронила» там.
«Жительница Сызрани не ухаживала должным образом за животными. Питомцы погибали в антисанитарных условиях, их тела она хранила на балконе. Помимо этого, женщина выгуливала кошек на лестничной площадке, где они оставляли продукты своей жизнедеятельности», — сообщили в пресс-службе ГУФССП по Самарской области.
Свою квартиру сызранка использовала не только как приют для животных. Она устроила там склад для хранения мусора. Соседям приходилось терпеть антисанитарию и стойкий неприятный запах. Мирно договорится с женщиной не удалось, тогда ТСЖ обратилось в суд с требованием обязать ее навести в квартире порядок. Тот удовлетворил иск. Судебный пристав определил женщине срок, в который она должна исполнить решение суда, но она проигнорировала его.
Владелице квартиры вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора в пять тысяч рублей. Также ее предупредили о более серьезных последствиях, если она так и не исполнит решение суда. После этого женщина наконец-то привела свое жилье в нормативное состояние.