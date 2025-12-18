«Хоронила» умерших кошек на балконе: жительница Самарской области превратила квартиру в кладбище домашних животных

Свою квартиру сызранка использовала не только как приют для животных. Она устроила там склад для хранения мусора. Соседям приходилось терпеть антисанитарию и стойкий неприятный запах. Мирно договорится с женщиной не удалось, тогда ТСЖ обратилось в суд с требованием обязать ее навести в квартире порядок. Тот удовлетворил иск. Судебный пристав определил женщине срок, в который она должна исполнить решение суда, но она проигнорировала его.