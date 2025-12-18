В Омской области нашли мертвую женщину в погребе частного дома

Страшную находку обнаружили следователи в погребе частного дома, расположенного в селе Репинка. На дне подпола лежало тело 51-летней женщины с признаками насильственной смерти. В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастен бывший сожитель погибшей женщины. Преступление мужчина совершил ночью, 15 декабря, объяснив свои действия ревностью. В ходе ссоры он нанес пожилой женщине ножевые ранения, а когда понял, что она мертва, спрятал тело в погреб и замыл следы крови на полу.