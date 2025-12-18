Обвиняемую в мошенничестве россиянку экстрадируют из Турции

«11-й суд Стамбула по тяжким уголовным делам на заседании в четверг постановил удовлетворить требование РФ об экстрадиции Мадияровой — несмотря на то, что Верховный суд ранее отменил аналогичное решение», — сообщил Гюрол.
«Мы, безусловно, опротестуем это решение в Верховном суде», — подчеркнул адвокат.
Суд в мае вынес вердикт о том, что бывшая телеведущая татарстанского телеканала ТНВ Мадиярова может быть выдана РФ, однако Верховный суд Турции в ноябре отменил решение суда нижестоящей инстанции, сообщил Гюрол. Верховный суд обнаружил ряд ошибок в вердикте и сослался в решении на турецкий закон о международном судебном сотрудничестве по уголовным делам. В частности, закон гласит, что в экстрадиции может быть отказано, если такое решение может причинить семье обвиняемого моральный вред, который не соотносится с тяжестью преступления.
Мадиярова была задержана в феврале в аэропорту Стамбула, когда возвращалась из Турецкой Республики Северного Кипра.
В мае официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что одна из разыскиваемых предполагаемых организаторов пирамиды Frendex задержана правоохранительными органами Турции, решается вопрос о ее экстрадиции в РФ. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в Татарстане в октябре 2021 года.
По версии следствия, в период с мая 2020 по август 2021 года обвиняемые, действуя в составе организованной группы, совершали хищения денежных средств граждан, проживающих в Татарстане и ряде других российских регионов. Вкладчиков привлекали якобы высокодоходной финансовой деятельностью созданной ими платформы Frendex, в действительности же участники группировки действовали по принципу инвестиционной пирамиды, где выплаты осуществлялись за счет постоянного привлечения денежных средств новых участников. Таким образом похищены денежные средства более 300 физических лиц.
В октябре, как сообщал «Коммерсант», суд в Казани приступил к рассмотрению уголовного дела против пяти участников финансовой пирамиды Frendex — по данным следствия, организаторы схемы похитили 135 миллионов рублей у 300 граждан.