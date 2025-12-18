Обвиняемую в мошенничестве россиянку экстрадируют из Турции

Суд в мае вынес вердикт о том, что бывшая телеведущая татарстанского телеканала ТНВ Мадиярова может быть выдана РФ, однако Верховный суд Турции в ноябре отменил решение суда нижестоящей инстанции, сообщил Гюрол. Верховный суд обнаружил ряд ошибок в вердикте и сослался в решении на турецкий закон о международном судебном сотрудничестве по уголовным делам. В частности, закон гласит, что в экстрадиции может быть отказано, если такое решение может причинить семье обвиняемого моральный вред, который не соотносится с тяжестью преступления.