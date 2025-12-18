С начала года в Татарстане из-за выезда на встречку погибли 42 человека

«Прежде чем начать обгон, водитель обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он собирается выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе обгона он не создаст опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения, а в зоне действия дорожного знака “Обгон запрещен”, при наличии сплошной линии разметки, а также в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью — обгоны запрещены» — напомнил врио начальника отдела Госавтоинспекции по Казани Айрат Хамидуллин.