В Октябрьске осудили разбойника, напавшего с пистолетом не на того человека

Преступление произошло в конце декабря 2024 года. Преступники, отключив в подъезде электричество, ворвались в квартиру, избили хозяина и его гостей, похитив два телефона на общую сумму 65 000 рублей. Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы.