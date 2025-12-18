В Октябрьске осудили разбойника, напавшего с пистолетом не на того человека

В Октябрьске вынесен приговор 24-летнему местному жителю, признанному виновным в разбойном нападении. Мужчина вместе с сообщниками напал на квартиру, перепутав адрес, и избил жильцов, угрожая пистолетом, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
«Нападавшие собирались совершить нападение на лицо, якобы связанное с распространением наркотиков, но перепутали квартиру. В результате пострадали ни в чем не повинные люди», — рассказали в надзорном ведомстве.
Преступление произошло в конце декабря 2024 года. Преступники, отключив в подъезде электричество, ворвались в квартиру, избили хозяина и его гостей, похитив два телефона на общую сумму 65 000 рублей. Суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы.
Также с него взыскана компенсация морального вреда в 150 000 рублей в пользу пострадавшего, ставшего инвалидом. Дела в отношении двух других участников нападения выделены в отдельное производство.