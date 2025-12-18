На Кубани пенсионера осудили на 13 лет за шпионаж в пользу Украины

Следствие установило, что Горбенко действовал по заданию представителя службы безопасности Украины. Весной 2024 года он прибыл в Краснодарский край, где с 19 апреля по 2 мая находился на побережье Черного моря в районе Геленджика и Новороссийска. С помощью специального программного обеспечения в мобильном телефоне обвиняемый проводил техническую разведку. Он собирал статистические данные о высокоточном позиционировании спутников, их количестве, уровне сигнала и местоположении базовых станций. Полученную информацию Горбенко передавал представителю СБУ через мессенджер.