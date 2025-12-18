В Ялте водитель обналичил карту доверчивого шефа на 100 тысяч и сбежал

По данным ведомства, с заявлением о списании денег в полицию обратился 38-летний предприниматель, который доверял своим сотрудникам и оставлял карту в офисе в общем доступе. PIN-код знали все работники и оплачивали текущие расходы компании, а потом предоставляли чеки. Основанная на доверии система работала до момента, пока в компанию не устроился новый водитель — приехавший в Ялту 31-летний житель Нижнегорского района.