В Ялте водитель обналичил карту доверчивого шефа на 100 тысяч и сбежал

По данным ведомства, с заявлением о списании денег в полицию обратился 38-летний предприниматель, который доверял своим сотрудникам и оставлял карту в офисе в общем доступе. PIN-код знали все работники и оплачивали текущие расходы компании, а потом предоставляли чеки. Основанная на доверии система работала до момента, пока в компанию не устроился новый водитель — приехавший в Ялту 31-летний житель Нижнегорского района.
«Полицейские выяснили, что у злоумышленника были финансовые трудности, и он решил погасить долги за счет доверия своего работодателя. Воспользовавшись моментом, когда никто не видел, он взял банковскую карту, находившуюся в свободном доступе, и снял через банкомат 100 тысяч рублей», — сообщили в полиции.
Карту мужчина выкинул, на следующий день не вышел на работу и уехал домой в Нижнегорский район, где и был задержан оперативниками. Уголовное дело открыто по статье о краже, подозреваемому грозит до шести лет, сейчас он находится под подпиской о невыезде.