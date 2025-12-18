Жителя Омской области ограбила и избила сильно выпившая дама

В полицию за помощью обратился 52-летний житель Большеуковского района: односельчане, применив физическую силу, похитили денежные средства из жилища. В ходе расследования было установлено, что в вечернее время 37-летний и 42-летняя местные жители пришли к потерпевшему. После того, как дверь открылась, мужчина сразу же прошел в дом и начал искать деньги, женщина же пыталась отвлечь хозяина своими чарами. А когда чары не подействовали, дама избила хозяина, пока ее подельник воровал хозяйский кошелек.