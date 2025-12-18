Жителя Омской области ограбила и избила сильно выпившая дама

Запланированное воровство, превратившееся в грабеж, произошло в Большеуковском районе. Изначально, по преступному плану, женщина должна была отвлечь чарами односельчанина, пока ее подельник совершал кражу. Но что-то пошло не так, и женщине самой пришлось избить жертву.
В полицию за помощью обратился 52-летний житель Большеуковского района: односельчане, применив физическую силу, похитили денежные средства из жилища. В ходе расследования было установлено, что в вечернее время 37-летний и 42-летняя местные жители пришли к потерпевшему. После того, как дверь открылась, мужчина сразу же прошел в дом и начал искать деньги, женщина же пыталась отвлечь хозяина своими чарами. А когда чары не подействовали, дама избила хозяина, пока ее подельник воровал хозяйский кошелек.
Итог грабежа составил всего 950 рублей, которые омские «Бонни и Клайд» потратили на спиртное и сигареты. Теперь криминальную парочку ждут большие неприятности — на них заведено уголовное дело по статье «Грабеж», предусматривающей наказание до 7 лет лишения свободы.