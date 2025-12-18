На четверть миллиона рублей обманула омича красивая незнакомка

Знакомство в социальной сети с красивой девушкой закончилось финансовым крахом для 22-летнего жителя Советского округа. Девушка предложила сходить в театр и скинула ссылку на сайт по продаже билетов. Омич перешел по ссылке и лишился 259 000 рублей.
С заявлением о мошенничестве в отдел полиции обратился 22-летний житель Советского округа, работающий на одном из омских заводов. Мужчина рассказал, что в социальной сети познакомился с девушкой и начал общаться с ней в мессенджере. После непродолжительной переписки она предложила вместе сходить в театр и прислала ссылку на сайт, попросив оплатить билет. В надежде на приятную встречу с красивой девушкой омич приобрел билет, но чека так и не дождался. Написал в техподдержку, однако там ему сообщили, что оплата «заморожена», необходимо пройти так называемую процедуру верификации.
Следуя рекомендациям, омич отправил скриншоты личных кабинетов своих банковских приложений, скачал специальное мобильное приложение и стал ждать, когда вернутся деньги. Однако, деньги не вернулись, но зато с его счетов были списаны 259 000 рублей. Только тогда молодой человек понял, что его обманули и пошел писать заявление в полицию.