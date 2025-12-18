На четверть миллиона рублей обманула омича красивая незнакомка

С заявлением о мошенничестве в отдел полиции обратился 22-летний житель Советского округа, работающий на одном из омских заводов. Мужчина рассказал, что в социальной сети познакомился с девушкой и начал общаться с ней в мессенджере. После непродолжительной переписки она предложила вместе сходить в театр и прислала ссылку на сайт, попросив оплатить билет. В надежде на приятную встречу с красивой девушкой омич приобрел билет, но чека так и не дождался. Написал в техподдержку, однако там ему сообщили, что оплата «заморожена», необходимо пройти так называемую процедуру верификации.