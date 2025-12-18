В Казани сообщили о смерти девочки, пострадавшей от стаи собак

Напомним, прокуратура усомнилась в планомерности действий подрядчика по отлову собак и местных чиновников. Это привело к дискуссии в администрации с участием местных жителей и зоозащитников, съехавшихся со всех соседних регионов ради поддержки бродячих собак и лично директора АНО, провалившего отлов. Собрание почти закончилось дракой, и участников встречи пришлось вывести на воздух.