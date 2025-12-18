Ричмонд
В Казани сообщили о смерти девочки, пострадавшей от стаи собак

Девочка так и не вышла из медикаментозной комы.

Девятилетняя школьница, ставшая жертвой нападения стаи собак Васильево, скончалась. Об этом пишет издание KazanFirst со ссылкой на собственные источники.

Всё это время с ноября девочка находилась в Детской республиканской клинической больнице в Казани. Её состояние оценивалось как нестабильно тяжелое. Девочка находилась в коме.

Напомним, свора бездомных собак атаковала девочку, возвращавшуюся из школы домой. Школьница получила тяжёлые травмы и потеряла сознание. Врачи последовательно боролись за жизнь малышки, однако им не удалось спасти ее.

Напомним, прокуратура усомнилась в планомерности действий подрядчика по отлову собак и местных чиновников. Это привело к дискуссии в администрации с участием местных жителей и зоозащитников, съехавшихся со всех соседних регионов ради поддержки бродячих собак и лично директора АНО, провалившего отлов. Собрание почти закончилось дракой, и участников встречи пришлось вывести на воздух.