В Казани число наркопреступлений сократилось на 20 процентов

В Казани по итогам одиннадцати месяцев 2025 года наблюдается положительная динамика в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Количество зарегистрированных преступлений в этой сфере снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на заседании сообщил заместитель начальника отдела наркоконтроля УМВД по городу Дамир Фаизов.