В Казани число наркопреступлений сократилось на 20 процентов

В Казани по итогам одиннадцати месяцев 2025 года наблюдается положительная динамика в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Количество зарегистрированных преступлений в этой сфере снизилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом на заседании сообщил заместитель начальника отдела наркоконтроля УМВД по городу Дамир Фаизов.
За отчетный период к уголовной ответственности за наркопреступления привлечено 723 человека, среди которых 30 несовершеннолетних. Для усиления профилактической работы участники заседания предложили ряд мер. Это включение в состав комиссии представителей молодежи, обязательное проведение социально-психологического тестирования в школах, а также создание единого анонимного телефона доверия по вопросам наркозависимости.
Как отметил заместитель руководителя исполкома Казани Азат Абзалов, комплексный подход должен постепенно привести к дальнейшему улучшению ситуации.
Напомним, в Татарстане курит каждый седьмой житель. Однако наблюдается тенденцию к снижению числа курильщиков.