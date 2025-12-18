Ричмонд
За 10 дней 816 воронежцев получили травмы из-за гололеда

Большинству жителям региона помощь оказана амбулаторно.

Источник: Комсомольская правда

За полторы недели гололед в Воронежской области привел к массовому травматизму. По данным регионального министерства здравоохранения, обнародованным 18 декабря, за медицинской помощью с 1 декабря обратились 816 жителей, получивших травмы в результате падений.

Почти каждому семнадцатому из пострадавших потребовалась госпитализация — в стационары направлены 46 человек. Большинству воронежцев врачи смогли оказать помощь амбулаторно.

Кроме того, медики зафиксировали один случай обморожения. Этот пациент также был доставлен в больницу.

Напомним, что в регионе продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности, связанный с гололедицей. Жителей призывают быть предельно осторожными, выбирать удобную обувь с противоскользящей подошвой и избегать спешки при передвижении по улицам.