За 10 дней 816 воронежцев получили травмы из-за гололеда

За полторы недели гололед в Воронежской области привел к массовому травматизму. По данным регионального министерства здравоохранения, обнародованным 18 декабря, за медицинской помощью с 1 декабря обратились 816 жителей, получивших травмы в результате падений.
Почти каждому семнадцатому из пострадавших потребовалась госпитализация — в стационары направлены 46 человек. Большинству воронежцев врачи смогли оказать помощь амбулаторно.
Кроме того, медики зафиксировали один случай обморожения. Этот пациент также был доставлен в больницу.
Напомним, что в регионе продолжает действовать «желтый» уровень погодной опасности, связанный с гололедицей. Жителей призывают быть предельно осторожными, выбирать удобную обувь с противоскользящей подошвой и избегать спешки при передвижении по улицам.