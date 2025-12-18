Ричмонд
Гладков рассказал об атаке ВСУ во время его общения с жителями в Грайвороне

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков прибыл с рабочей поездкой в Грайворонский округ. Во время его общения с жителями на улице начался обстрел. По словам Гладкова, ВСУ атаковали район из стрелкового оружия.

За обстрелом последовала атака БПЛА, рассказал губернатор в Telegram-канале. Один из дронов взорвался. По прибытии Гладкова к месту ЧП там горел автомобиль. Глава региона вместе с местными жителями потушил пожар. Пострадавших при атаке нет.

Вячеслав Гладков приехал в Грайворон сегодня утром. Он уточнил, что оперативная ситуация там постоянно ухудшается. Губернатор, в частности, осмотрел район вчерашнего обстрела ВСУ, при котором пострадали шесть человек, включая ребенка. В многоквартирном доме, попавшем под удар, и соседнем здании выбиты стекла. На месте атаки работает подрядчик.

