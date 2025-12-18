Жителя Молдовы приговорили к 20 годам тюрьмы: Изнасиловал сиделку матери, затем облил женщин бензином и поджег

По данным следствия, мужчина изнасиловал 20-летнюю сиделку своей матери. Девушка осталась в доме, так как не имела другого места для ночлега. Позже тем же вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый вступил в конфликт с ней и своей матерью, после чего облил обеих бензином и поджёг.