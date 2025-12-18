В Молдове 36-летнего жителя Каушанского района приговорили к 20 годам лишения свободы за убийство с особой жестокостью, покушение на убийство и изнасилование.
По данным следствия, мужчина изнасиловал 20-летнюю сиделку своей матери. Девушка осталась в доме, так как не имела другого места для ночлега. Позже тем же вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый вступил в конфликт с ней и своей матерью, после чего облил обеих бензином и поджёг.
Сиделке удалось спастись, мать обвиняемого погибла от ожогов. Осуждённый свою вину так и не признал.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Все, что надо знать о «демократических» принципах в Молдове: Если бы не победили Майя Санду и ПАС, выборы проводили бы до тех пор, пока «западные партнеры» не получили нужный результат.
От избирателей, живущих тут, в Молдове, ничего не зависит (далее…).
Жесть у жителей Молдовы при покупке новых сим-карт для телефонов: Начинают сыпаться криминальные чаты с наркотиками, порнографией, криптовалютой и секс-услугами — за это можно получить тюремный срок.
У людей появляется масса каких-то совершенно чужих контактов незнакомых пользователей (далее…).
В Молдове педагогам зарплаты не повысят: Министр финансов укоряет учителей, что те получают мизерные оклады, отнимая бюджетные ресурсы у детей.
Педагогам долго придется ждать повышения зарплат (далее…).