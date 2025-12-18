Ричмонд
Жителя Молдовы приговорили к 20 годам тюрьмы: Изнасиловал сиделку матери, затем облил женщин бензином и поджег

Осуждённый свою вину так и не признал.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове 36-летнего жителя Каушанского района приговорили к 20 годам лишения свободы за убийство с особой жестокостью, покушение на убийство и изнасилование.

По данным следствия, мужчина изнасиловал 20-летнюю сиделку своей матери. Девушка осталась в доме, так как не имела другого места для ночлега. Позже тем же вечером, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый вступил в конфликт с ней и своей матерью, после чего облил обеих бензином и поджёг.

Сиделке удалось спастись, мать обвиняемого погибла от ожогов. Осуждённый свою вину так и не признал.

