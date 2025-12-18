Тела пропавших рыбаков нашли на озере Самро в Сланцевском районе

Тела двух пропавших рыбаков обнаружили на озере Самро в Сланцевском районе в Ленобласти. Утром 17 декабря трое мужчин отправились на рыбку. Двое из них ушли проверять жерлицы и не вернулись. Обеспокоенный товарищ и родственники обратились за помощью в экстренные службы. На место незамедлительно выехала спасательная бригада из Шлиссельбурга и водолазы. Тела мужчин удалось найти на следующий день.