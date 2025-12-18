Ричмонд
Полицейские нашли вандала, который разгромил 24 могилы на старом кладбище Калининграда

Мужчина хулиганил в состоянии опьянения.

Источник: Клопс.ru

Калининградские полицейские установили личность вандала, который разгромил 24 могилы на старом кладбище на проспекте Мира. Об этом сообщает УМВД области.

Подозреваемым оказался 33-летний местный житель, его задержали. Он признался, что действовал из хулиганских побуждений в состоянии опьянения. Против него возбудили дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).

«Если вы пострадали от действий данного злоумышленника и места захоронений ваших родственников на кладбище, расположенном на проспекте Мира, были разрушены, просьба сообщить об этом в полицию», — обратились в УМВД к калининградцам.

Всего с начала 2025 года на старом кладбище Калининграда разгромили 24 могилы. Одному из захоронений ветерана труда досталось от хулиганов два раза.