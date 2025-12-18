Полицейские нашли вандала, который разгромил 24 могилы на старом кладбище Калининграда

Калининградские полицейские установили личность вандала, который разгромил 24 могилы на старом кладбище на проспекте Мира. Об этом сообщает УМВД области.
Подозреваемым оказался 33-летний местный житель, его задержали. Он признался, что действовал из хулиганских побуждений в состоянии опьянения. Против него возбудили дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»).
«Если вы пострадали от действий данного злоумышленника и места захоронений ваших родственников на кладбище, расположенном на проспекте Мира, были разрушены, просьба сообщить об этом в полицию», — обратились в УМВД к калининградцам.
Всего с начала 2025 года на старом кладбище Калининграда разгромили 24 могилы. Одному из захоронений ветерана труда досталось от хулиганов два раза.