Более 600 нелегальных фейерверков изъяли на рынке в Самаре

На продавца составили протоколы по статьям об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации и нарушении правил продажи отдельных видов товаров. Отметим, нарушение полицейские выявили в ходе профилактического рейда. Мероприятие направлено на обеспечение безопасности жителей и гостей Самарской области в период подготовки к новогодним праздникам.