Более 600 нелегальных фейерверков изъяли на рынке в Самаре

Самарские полицейские выявили факт незаконной продажи пиротехники на рынке по проспекту Карла Маркса. У продавца, торговавшего бытовыми товарами, изъяли более 600 фейерверков, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
«Установлено, что 42-летний мужчина осуществлял продажу пиротехники без сертификатов соответствия и товарно-сопроводительных документов. Это создает угрозу безопасности граждан», — рассказали правоохранители.
На продавца составили протоколы по статьям об осуществлении предпринимательской деятельности без регистрации и нарушении правил продажи отдельных видов товаров. Отметим, нарушение полицейские выявили в ходе профилактического рейда. Мероприятие направлено на обеспечение безопасности жителей и гостей Самарской области в период подготовки к новогодним праздникам.