Суд рассмотрит дело о массовом отравлении лобио в закрытом режиме

Такое ходатайство заявила одна из потерпевших, отметив, что в ином случае может быть разглашена охраняемая законом медицинская тайна. Её позицию поддержала прокурор. Обвиняемые же были против закрытия процесса.
«Удовлетворить ходатайство в целях защиты охраняемой законом медицинской тайны и прав потерпевших», — решил суд, напомнив, что по делу проходят более 300 потерпевших.
Гендиректор «Локалкитчен» Антон Лозин, руководитель отдела качества этой компании Елена Машкова, коммерческий директор ООО «Савон-К» Владимир Шин находятся под домашним арестом, разнорабочий «Савон-К» Карим Норматов — в СИЗО. Последний не имеет регистрации на территории РФ. Суд в середине декабря продлил им меры пресечения на 6 месяцев.
Подсудимые обвиняются по части 3 статьи 238 УК РФ (производство и реализация пищевой продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц). Шину также инкриминируется статья 322.3 УК РФ (незаконная постановка на учет иностранных граждан). Он же в 2014 году был судим за незаконное использование средств индивидуализации товаров.
По версии следствия, в мае-июне 2024 года Шин приобрел продовольственную фасоль, которую по его поручению гражданин Таджикистана и разнорабочий Карим Норматов, не обладающий специальными познаниями в области пищевой промышленности, в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, правил термообработки и условий стерилизации, сварил и поместил в вакуумную упаковку, что повлекло формирование в ней ботулотоксина. Как выяснилось в ходе одного из заседаний, фактически Норматов был грузчиком, его «повысили» до повара за несколько месяцев до инцидента.
В 2024 году товар приобрел гендиректор ООО «Локалкитчен» Лозин. Вместе с руководителем отдела качества Еленой Машковой, желая снизить финансовые издержки, он не обеспечил надлежащую проверку качества фасоли. Ее использовали для приготовления лобио, которое продавали через интернет-магазины «Кухня на районе» и «Самокат».
В результате произошло массовое отравление салатом: из-за ботулизма два человека скончались, 298 гражданам был причинен вред различной степени тяжести, а еще у 52 потребителей возникла реальная опасность причинения тяжкого вреда здоровью или смерти, которые не наступили благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Также Шин в 2024 году путем подачи в органы полиции фальсифицированных заявлений незаконно поставил на учет 31 иностранного гражданина, являющихся сотрудниками ООО «Савон-К», по месту жительства своей матери без намерения предоставить им указанное жилое помещение для пребывания, уточняется в релизе.
Потерпевшие заявили иски о возмещении причиненного вреда более чем на 70 миллионов рублей, часть которого ООО «Локалкитчен» добровольно компенсировало.
Как заявляла в 2024 году глава Роспотребнадзора Анна Попова, всего вспышка ботулизма коснулась 417 человек, из них двое скончались. Пострадавшие обращались за медпомощью в Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Волгоградской, Костромской, Нижегородской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областях.
Сервис «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») после случившегося работу фактически прекратил, хотя официального заявления подобного характера сделано не было.