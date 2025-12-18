Суд рассмотрит дело о массовом отравлении лобио в закрытом режиме

По версии следствия, в мае-июне 2024 года Шин приобрел продовольственную фасоль, которую по его поручению гражданин Таджикистана и разнорабочий Карим Норматов, не обладающий специальными познаниями в области пищевой промышленности, в нарушение санитарно-эпидемиологических норм, правил термообработки и условий стерилизации, сварил и поместил в вакуумную упаковку, что повлекло формирование в ней ботулотоксина. Как выяснилось в ходе одного из заседаний, фактически Норматов был грузчиком, его «повысили» до повара за несколько месяцев до инцидента.