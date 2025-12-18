Пенсионер из Костромы отправил деньги на лечение фейковой Дженнифер Энистон

Костромской пенсионер отправил собеседнице, представившейся Дженнифер Энистон из Калифорнии, почти четверть миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УМВД России по Костромской области.
По данным полиции, пожилой мужчина начал переписку в социальной сети с пользовательницей под ником «Дженнифер Энистон». Виртуальная подруга рассказала, что живет в американском штате Калифорния, и быстро вошла в доверие к пенсионеру, делясь с ним «самым сокровенным».
В начале декабря интернет-знакомая попросила о финансовой поддержке. Она прислала реквизиты карты, сообщив, что ей нужны деньги на лечение. Доверчивый мужчина перевел 150 тысяч рублей.
Спустя три дня мошенница заявила, что хочет лично приехать в Кострому, чтобы поблагодарить своего благодетеля, но ей не хватает средств на дорогу. На покупку билета пенсионер отправил еще 95 тысяч рублей.
Ущерб мог быть еще больше. Через неделю злоумышленница попросила еще 50 тысяч, но банк счел операцию подозрительной и заблокировал перевод.