В Краснодаре начали проверку после отключения отопления в 60 домах

В Краснодаре прокуратура начала проверку после коммунальной аварии, из-за которой без отопления остались десятки жилых домов и социальные объекты в Комсомольском микрорайоне. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Повреждение подземной тепловой сети диаметром 500 миллиметров обнаружили 17 декабря рядом с домом № 6 по улице 30 Иркутской дивизии. На время ремонтных работ теплоснабжение было приостановлено в 60 многоквартирных домах, трех школах, двух детских садах и 15 административных зданиях.
К утру 18 декабря специалисты устранили первоначальную неисправность, однако уже через 20 минут при заполнении системы теплоносителем выявили новое повреждение. В результате отопление в жилые дома и социальные учреждения не подается более суток.
«Прокурор Карасунского округа организовал проверку по факту порыва сетей теплоснабжения. Сотрудники прокуратуры выехали на место для координации действий, направленных на скорейшее восстановление теплоснабжения населения», — сообщили в надзорном ведомстве.
По информации коммунальных служб, аварийные бригады работали на объекте всю ночь с привлечением спецтехники. Ресурсоснабжающая организация продолжает восстановительные работы.
В МЦУ Краснодара сообщили, что утечка на данный момент уе устранена и система находится на стадии заполнения.
«По информации департамента городского хозяйства, работы по устранению утечки завершены. В данный момент идет заполнение системы», — отметили в муниципальном центре управления.