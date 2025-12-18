Ситуацию с запахом газа объяснили власти Мясниковского района Ростовской области

Запах газа, на который накануне пожаловались жители Мясниковского района Ростовской области, связан с плановыми работами. Опасности нет, подчеркивают местные власти.
— Провели выездной осмотр и выяснили, что Таганрогское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) выполняет демонтаж емкостей газоконденсата. Работы сопровождаются специфическим запахом. По словам специалистов, он не представляет опасности для здоровья, — говорится в телеграм-канале администрации Мясниковского района.
Предварительно, работы должны завершиться до 24 декабря 2025 года.
Напомним, некоторые жители населенных пунктов Мясниковского района отмечали странный запах в течение двух суток. Ситуацию активно обсуждали в соцсетях.