Ситуацию с запахом газа объяснили власти Мясниковского района Ростовской области

Проводятся плановые работы: появление запаха газа объяснили жителям Мясниковского района Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Запах газа, на который накануне пожаловались жители Мясниковского района Ростовской области, связан с плановыми работами. Опасности нет, подчеркивают местные власти.

— Провели выездной осмотр и выяснили, что Таганрогское линейное производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) выполняет демонтаж емкостей газоконденсата. Работы сопровождаются специфическим запахом. По словам специалистов, он не представляет опасности для здоровья, — говорится в телеграм-канале администрации Мясниковского района.

Предварительно, работы должны завершиться до 24 декабря 2025 года.

Напомним, некоторые жители населенных пунктов Мясниковского района отмечали странный запах в течение двух суток. Ситуацию активно обсуждали в соцсетях.