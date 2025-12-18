В Волгограде отправили в СИЗО директора стройфирмы, стрелявшего в рабочих

В Волгограде руководитель строительной фирмы напал на двух своих подчиненных. В суде подозреваемый просил не заключать его под стражу, а выбрать более мягкую меру пресечения. Однако Красноармейский районный суд принял другое решение. Руководителя фирмы отправили в СИЗО до 16 февраля 2026 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.