В Волгограде отправили в СИЗО директора стройфирмы, стрелявшего в рабочих

Суд отправил руководителя коммерческой организации в СИЗО на два месяца за нападение на подчиненных.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде руководитель строительной фирмы напал на двух своих подчиненных. В суде подозреваемый просил не заключать его под стражу, а выбрать более мягкую меру пресечения. Однако Красноармейский районный суд принял другое решение. Руководителя фирмы отправили в СИЗО до 16 февраля 2026 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Инцидент произошел 16 декабря на территории стройбазы в Красноармейском районе. По версии следствия, директор, которого зовут Игорь Б., сначала избил одного из работников металлической трубой. После этого он несколько раз выстрелил в сторону обоих мужчин из пневматического ружья. Пострадавших с огнестрельными ранениями доставили в больницу.

В тот же день Игоря Б. задержали сотрудники правоохранительных органов. Ему предъявили обвинение в хулиганстве, совершенном с применением оружия.

Постановление суда еще не вступило в законную силу. Его можно обжаловать.

