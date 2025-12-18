Воронежскую пенсионерку будут судить за попытку убийства племянницы

По данным следствия, 13 июня этого года в квартире дома по улице Волгоградской в Воронеже между 68-летней обвиняемой и ее 50-летней племянницей произошел конфликт на бытовой почве. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.
Во время потасовки злоумышленница несколько раз пырнула родственницу ножом. Но женщину удалось спасти благодаря оперативно приехавшей «скорой».
Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство с особой жестокостью) обвинительным заключением прокуратуры передано в суд.