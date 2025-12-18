Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежскую пенсионерку будут судить за попытку убийства племянницы

Уголовное дело передано в суд.

Источник: Комсомольская правда

По данным следствия, 13 июня этого года в квартире дома по улице Волгоградской в Воронеже между 68-летней обвиняемой и ее 50-летней племянницей произошел конфликт на бытовой почве. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Во время потасовки злоумышленница несколько раз пырнула родственницу ножом. Но женщину удалось спасти благодаря оперативно приехавшей «скорой».

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство с особой жестокостью) обвинительным заключением прокуратуры передано в суд.