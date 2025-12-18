Гибель байкера на Ленпроспекте: водителю KIA, в машину которого врезался мотоциклист, вынесли приговор

В Калининграде вынесли приговор 64-летнему водителю, в KIA которого врезался байкер на Ленинском проспекте. Об этом пресс-служба областного суда пишет в четверг, 18 декабря.
При вынесении приговора было принято во внимание множество смягчающих обстоятельств. Помимо положительных характеристик, общественной деятельности и того, что подсудимый возместил часть ущерба и принёс извинения пострадавшей стороне. Учитывались и человеческие факторы: возраст, болезни и необходимость заботиться о супруге.
Действия мужчины квалифицировали по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Центральный районный суд приговорил калининградца к двум годам колонии-поселения, на этот же срок ему запретили управлять транспортными средствами. С осуждённого взыскали компенсации морального вреда: полмиллиона рублей — в пользу вдовы погибшего и по 600 тысяч рублей — каждой из двух его дочерей. Решение не вступило в законную силу.
Смертельное ДТП произошло в Калининграде днём 21 сентября. Мотоциклист мчал со стороны площади Победы и врезался в поворачивающий к ТЦ «Европа» автомобиль. Байкера пытались откачать очевидцы, но он умер в машине скорой. По факту ДТП полиция возбудила уголовное дело.