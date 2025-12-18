Гибель байкера на Ленпроспекте: водителю KIA, в машину которого врезался мотоциклист, вынесли приговор

Действия мужчины квалифицировали по ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Центральный районный суд приговорил калининградца к двум годам колонии-поселения, на этот же срок ему запретили управлять транспортными средствами. С осуждённого взыскали компенсации морального вреда: полмиллиона рублей — в пользу вдовы погибшего и по 600 тысяч рублей — каждой из двух его дочерей. Решение не вступило в законную силу.