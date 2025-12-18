В Омском районе три человека пострадали в аварии ВАЗа, «Тойоты» и «КИА»

На месте сотрудники полиции предварительно установили: мужчина 1969 года рождения управлял ВАЗом 2115 и на первом километре дороги в село Пушкино выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойотой» под управлением 45-летней женщины и «КИА», ей управлял мужчина на год младше водительницы «Тойоты».