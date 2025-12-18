Ричмонд
В Омском районе три человека пострадали в аварии ВАЗа, «Тойоты» и «КИА»

Водитель ВАЗа выехал на встречную у села Пушкино.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 18 декабря, в Омском районе произошла авария с двумя иномарками и одним ВАЗом. Областное УМВД уточнило, что в 17:30 часов в Госавтоинспекцию об аварии пришло сообщение.

На месте сотрудники полиции предварительно установили: мужчина 1969 года рождения управлял ВАЗом 2115 и на первом километре дороги в село Пушкино выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Тойотой» под управлением 45-летней женщины и «КИА», ей управлял мужчина на год младше водительницы «Тойоты».

В результате водителю «Тойоты», водителю ВАЗа-2115 и двум его пассажирам потребовалась медпомощь.

Окончательно причины и детали аварии установят при проверке.

