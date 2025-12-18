Режим ЧП в экономике введен в Приднестровье на 30 дней

Ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский в ходе селекторного совещания с главами руководящих органов объявил, что подписал указ о введении этой чрезвычайной меры.
ЧП будет действовать в течение 30 дней и вступает в силу через шесть часов после его официального опубликования, то есть вечером 18 декабря.
Как отмечалось в официальном сообщении Верховного совета, эта временная мера в очередной раз необходима для преодоления сложностей, связанных с поставками в Приднестровье природного газа.
Глава экономического ведомства Сергей Оболоник в начале недели проинформировал, что принимаются все возможные меры для восстановления штатного режима поставок голубого топлива.
Режим ЧП в экономике Приднестровья был возобновлен 11 июня нынешнего года и продлился до конца лета. Его ввели 11 декабря 2024 года в связи с прекращением и последующим сокращением поставок природного газа. С тех пор режим уже несколько раз продлевали.