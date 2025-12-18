Ричмонд
Режим ЧП в экономике введен в Приднестровье на 30 дней

ТИРАСПОЛЬ, 18 дек — Sputnik. Режим ЧП в экономике снова ввели в Приднестровье, на заседании в четверг Верховный совет утвердил соответствующий документ.

Источник: Sputnik.md

Ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский в ходе селекторного совещания с главами руководящих органов объявил, что подписал указ о введении этой чрезвычайной меры.

ЧП будет действовать в течение 30 дней и вступает в силу через шесть часов после его официального опубликования, то есть вечером 18 декабря.

Как отмечалось в официальном сообщении Верховного совета, эта временная мера в очередной раз необходима для преодоления сложностей, связанных с поставками в Приднестровье природного газа.

Глава экономического ведомства Сергей Оболоник в начале недели проинформировал, что принимаются все возможные меры для восстановления штатного режима поставок голубого топлива.

Режим ЧП в экономике Приднестровья был возобновлен 11 июня нынешнего года и продлился до конца лета. Его ввели 11 декабря 2024 года в связи с прекращением и последующим сокращением поставок природного газа. С тех пор режим уже несколько раз продлевали.

Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.
