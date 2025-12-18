Стали известны подробности пожара на производстве «Синтез ОКА» в Дзержинске

Стали известны подробности пожара на производственном объекте в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Синтез ОКА».
Согласно информации, возгорание на предприятии произошло при выполнении ремонтных работ 18 декабря. На месте, где был ликвидирован пожар, никаких выбросов и утечек не произошло. Пострадавших также нет.
Пожар был оперативно ликвидирован сотрудниками ООО «Отряд пожарной охраны-2». Тепло- и электроснабжение, а также работа близлежащих установок возобновляется (системы были отключены на период ликвидации возгорания).
Для выяснения причин пожара создан оперштаб.