Под Балтийском рыбак выпал из лодки и утонул

У поселка Мечниково под Балтийском 67-летний рыбак выпал из лодки и утонул в море на глазах у женщины, прогуливавшейся по берегу. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на СК региона.
Трагедия случилась в среду, 17 декабря. Заметив мужчину, который оказался в воде, очевидица вызвала спасателей.
На место прибыл катер береговой охраны, рыбака подняли на борт и доставили на берег. Пенсионер, увы, скончался.
Следком проводит проверку. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.