Под Балтийском рыбак выпал из лодки и утонул

Трагедия случилась в районе поселка Мечниково.

У поселка Мечниково под Балтийском 67-летний рыбак выпал из лодки и утонул в море на глазах у женщины, прогуливавшейся по берегу. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на СК региона.

Трагедия случилась в среду, 17 декабря. Заметив мужчину, который оказался в воде, очевидица вызвала спасателей.

На место прибыл катер береговой охраны, рыбака подняли на борт и доставили на берег. Пенсионер, увы, скончался.

Следком проводит проверку. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.