В Камышине стая собак напала на двор и загрызла 30 кур

В Камышине стая бездомных собак напала на частный двор в посёлке Металлистов и загрызла 30 домашних кур, сообщают в местном телеграм-канале.
В Камышине Волгоградской области произошёл тревожный инцидент с бездомными животными. Жительница посёлка Металлистов сообщает, что 18 декабря стая бродячих собак проникла во двор её родителей и загрызла 30 кур.
Автор обращения указывает, что ещё летом писала заявление в городскую администрацию с просьбой отловить животных из-за угрозы для детей. Ей ответили, что отлов ведётся, и позже по телефону заверили, что собак на их территории «отловили». Однако, как показывает произошедшее, проблема не была решена.
Женщина выражает недоверие к работе чиновников и беспокойство за безопасность своей семьи, особенно двоих маленьких детей, которых она физически не сможет защитить в случае нападения стаи.
«Как теперь верить администрации?» — сокрушается местная жительница.